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Рантанен: спрашивал финских игроков про КХЛ — они оставили хорошие отзывы

Рантанен: спрашивал финских игроков про КХЛ — они оставили хорошие отзывы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, не исключил своего перехода в КХЛ. Форвард не может договориться с «Колорадо Эвеланш» о новом контракте и пока будет тренироваться с норвежским клубом «Сторхамар». Права на нападающего в КХЛ принадлежат «Ак Барсу».

«Выходили ли на меня из КХЛ, лучше спросить агента. Ничего конкретного я лично не слышал. Для меня единственный вариант – НХЛ. А как сложится будущее, никогда не знаешь. Я спрашивал некоторых финских ребят, как им в КХЛ – они оставили хорошие отзывы. Но я больше спрашивал из любопытства, не из интереса там играть. Но всё может быть – КХЛ достойная лига», — цитирует Рантанена «Спорт Бизнес Online».

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