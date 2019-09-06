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Кормье — о жёстком силовом приёме: если есть возможность, буду хитовать

Кормье — о жёстком силовом приёме: если есть возможность, буду хитовать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье, в матче против «Йокерита» (5:2) забросивший первую шайбу в составе казанской команды, рассказал об атмосфере в раздевалке после победы.

«Моя шайба? Да я пытался сделать передачу Азеведу! Шучу, на самом деле здорово, что шайба залетела в ворота, приятно помочь команде. Победить было очень важно, от этого можно строить всю дальнейшую игру. Считаю, мы хорошо отработали сегодня.

Эффектные силовые? Сегодня получилось хорошо встретить соперника. Я всегда стараюсь играть в силовой хоккей, не ищу момент специально, но, если есть возможность, обязательно проведу силовой. Нужно работать по всем направлениям – выигрывать вбрасывания, хитовать, забивать, помогать команде любым способом. А побеждать всегда приятно – видите, какое классное настроение у всех в раздевалке после игры. Нужно запомнить то, что сделали хорошо сегодня, и повторить это в Сочи», — цитирует Кормье официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Ак Барса».

«Ак Барс» впервые победил с Квартальновым в официальном матче, обыграв «Йокерит»
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