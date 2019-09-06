Бойд: мне всё ещё кажется, что я 25-летний парень, который только едет в КХЛ

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд поделился впечатлениями от победы над «Амуром» (3:2) и прокомментировал свой 450-й матч в КХЛ.



«Это была сложная, трудовая, можно сказать вымученная победа, но она была нам очень нужная. В первом и втором периоде создали очень много голевых моментов, но шайба сопротивлялась и упорно не шла в ворота. Потребовалось много игрового времени, чтобы наконец найти нужную волну в нападении. Только забили первую шайбу, и спустя пять минут пропустили, но собрались, показали характер, сравняли счёт. Все в раздевалке знали, что нам очень нужна победа на домашнем льду перед своими болельщиками, поэтому собрали все силы, забросили важный гол и удержали победный счёт. Очень важный матч для нас.



Осознаю, что провёл в КХЛ уже 450 игр? Нет, как-то не укладывается, мне всё кажется, что я всё ещё тот 25-летний парень, который только едет в КХЛ, по-прежнему чувствую себя отлично, по-прежнему кайфую от хоккея и хочу играть ещё и ещё», — цитирует Бойда официальный сайт КХЛ.

«Барыс» одержал первую победу в сезоне, одолев «Амур»