Паскуале: слышал, что «Барысу» предстоит долгий перелёт

Вратарь хоккейного клуба «Барыс» Эдди Паскуале поделился впечатлениями от домашней победы над хабаровским «Амуром» (3:2), ставшей для голкипера первой в КХЛ.



«Важная и нужная победа, особенно после поражения в первом домашнем матче. Ещё это моя первая победа в КХЛ, надеюсь, дальше их будет как можно больше. Впереди непростой выезд, слышал, что нам предстоит долгий перелёт, но мы настроены взять очки по максимуму.



От игры к игре, от тренировки к тренировке чувствую себя комфортнее, а сегодняшняя победа придаст ещё больше уверенности и мне, и команде. Есть кое-какие отличия от хоккея, к которому я привык в Северной Америке, это дело времени, перестроюсь», — приводит слова голкипера официальный сайт КХЛ.



«Барыс» одержал первую победу в сезоне, одолев «Амур»