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Экс-форвард «Детройта» и «Питтсбурга» Шиэн стал игроком «Эдмонтона»

Экс-форвард «Детройта» и «Питтсбурга» Шиэн стал игроком «Эдмонтона»
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» заключил однолетнее соглашение с нападающим Райли Шиэном, сообщается в официальном «твиттере» «нефтяников». По данным Capfriendly, зарплата 27-летнего канадца составит $ 900 тыс.

В прошлом сезоне Райли выступал за «Питтсбург Пингвинз» и «Флориду Пантерз», в общей сложности сыграл 82 матча в регулярном чемпионате, в которых он набрал 19 (9+10) очков.

До перехода в «Питтсбург» Райли на протяжении семи сезонов защищал цвета «Детройт Ред Уингз». Всего в 447 играх в НХЛ на его счету 149 (58+91) баллов. Шиэн запомнился в лиге тем обстоятельством, что в сезоне-2016/17 не мог отличиться на протяжении 79 матчей подряд. Неудачную серию форвард прервал, оформив дубль в последнем матче в истории знаменитой «Джо Луис Арены».

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