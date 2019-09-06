Бывший защитник ЦСКА Макеев заключил контракт с «Северсталью»

«Северсталь» подписала двусторонний контракт с защитником Никитой Макеевым, информирует официальный сайт череповецкого клуба.

Макеев родился и начал играть в хоккей в Москве. В качестве профессионального хоккеиста дебютировал в составе «Красной Армии» в МХЛ. На высшем уровне дебютировал в ЦСКА. Также выступал в ВХЛ в составе «Звезды».

В прошлом сезоне 21-летний защитник сыграл за все три команды «армейского» клуба. Больше всего раз – 38 – выходил на лёд в форме «Звезды», набрав 21 (5+16) очко при показателе полезности «+18». В Континентальной хоккейной лиге в общей сложности провёл 19 матчей, забросив одну шайбу и заработав 10 минут штрафа. В среднем за матч Никита проводил на льду 7 минут и 18 секунд.