Бывший защитник ЦСКА Макеев заключил контракт с «Северсталью»
«Северсталь» подписала двусторонний контракт с защитником Никитой Макеевым, информирует официальный сайт череповецкого клуба.
Макеев родился и начал играть в хоккей в Москве. В качестве профессионального хоккеиста дебютировал в составе «Красной Армии» в МХЛ. На высшем уровне дебютировал в ЦСКА. Также выступал в ВХЛ в составе «Звезды».
В прошлом сезоне 21-летний защитник сыграл за все три команды «армейского» клуба. Больше всего раз – 38 – выходил на лёд в форме «Звезды», набрав 21 (5+16) очко при показателе полезности «+18». В Континентальной хоккейной лиге в общей сложности провёл 19 матчей, забросив одну шайбу и заработав 10 минут штрафа. В среднем за матч Никита проводил на льду 7 минут и 18 секунд.
У «Северстали» мало легионеров и много молодых. Но её нужно бояться?
О трансферах Подъяпольского и Провольнева, всего двух легионерах в заявке и новом сезоне – в интервью с Михаилом Хорошковым.
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