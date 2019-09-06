Яруллин — об НХЛ: не готов просто так рвануть за американской мечтой

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился мнением о возможном продолжении карьеры в Национальной хоккейной лиге.

«В планах у меня не было отъезда в НХЛ. В приоритете была Казань. Понятно, что НХЛ – мечта, хочется попробовать себя там. Но нужно понимать, что либо ты едешь туда просто так, посмотреть, получится или нет, либо с конкретной целью и на конкретное место. Я сторонник второго варианта.

Буду ли пробовать после истечения контракта? Не знаю, об этом пока даже не думал. Вопрос в том, будет внятное предложение или нет. Если скажут: «Приезжай, а мы подумаем» — я не поеду. Просто так рвануть туда за американской мечтой я не готов.

Съездить в НХЛ и вернуться на большой контракт? Это точно не мой вариант. Да, это лучшая лига – спорить с этим нет смысла. Но если ехать туда, то с полным пониманием своей роли. Какой смысл съездить и сразу вернуться, если не получится?» — цитирует Яруллина «Спорт Бизнес Online».