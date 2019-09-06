Владимир Тарасенко восстановился после травмы плеча и операции на колене

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко восстановился после травмы плеча и операции на колене.

«Сейчас я чувствую себя замечательно. Восстановление продолжается, но со мной всё в порядке, я в форме и готов заниматься. Плечо вылетело во второй игре финала во втором периоде. Его вправили, и я смог завершить игру. Несчастный случай. Но очень неприятно играть с плечом, которое выбили пять минут назад.

Колено? Я прошёл обследование, и было принято решение оперировать. Мы в любом случае месяц отдыхали. Тренироваться я начал в Майами и постоянно был на связи с врачами, тренерами команды и следовал программе», — цитирует Тарасенко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В минувшем регулярном чемпионате Тарасенко провёл 76 матчей и набрал 67 (33+34) очков. В плей-офф на счету форварда 17 (11+6) очков в 26 матчах. Тарасенко стал первым воспитанником «Сибири», выигравшим Кубок Стэнли.