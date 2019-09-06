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Мэттьюс: не лезу в дела Марнера. Меня это не касается

Мэттьюс: не лезу в дела Марнера. Меня это не касается
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мнением о контрактной ситуации Митчелла Марнера, который продолжает оставаться ограниченным свободным агентом.

«Летом я c ним немного общался. Хотя контрактную ситуацию мы с ним не обсуждали, просто говорили о разном. Это правда. Я не лезу в его дела, потому что это меня не касается. Пусть всё разрешится само собой.

Уилли Нюландер не получал удовольствия от того, что три месяца не был с командой и не играл. Если учитывать межсезонье, то он оставался без хоккея на протяжении шести или семи месяцев. Это тяжело психологически и физически. Не думаю, что кто-либо желает этого. Безусловно, мы бы хотели подписания его контракта как можно скорее. Он является важной частью клуба, так что в начале сезона хочется его увидеть вместе со всеми», — цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

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