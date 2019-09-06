Тарасенко — о трансляциях НХЛ в России: для болельщиков это значит очень много

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал информацию о том, что все матчи нового сезона Национальной хоккейной лиги будут показаны в России на платформах «Яндекса» в прямом эфире.
«Для большинства людей, которые действительно любят хоккей, это значит очень много. Здорово, когда у болельщиков есть возможность следить за игрой лучших хоккеистов в мире, смотреть обзоры и так далее, не выходя из дома. Для детей, которые любят хоккей, это очень важный момент», — приводит слова Тарасенко NBC Sports.
Ранее сообщалось, что трансляции матчей можно будет посмотреть бесплатно, с комментариями на русском языке. Смотреть игры можно будет на любых устройствах, кроме того, зрителям будут доступны повторы матчей и лучших моментов встреч.
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