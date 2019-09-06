Мэттьюс: кисло во рту от того, что «Бостон» выбил «Торонто» и вышел в финал

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал, какие эмоции остались у команды после поражения со счётом 3-4 в серии первого раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» в прошедшем сезоне.
«На мой взгляд, поражение в серии с «Бостоном» станет хорошим источником мотивации. Три года подряд «Торонто» проигрывает в первом раунде плей-офф и дважды делает это в серии с одним и тем же соперником в седьмом матче. Думаю, команде было полезно пройти через такие трудности и сделать из всего этого правильные выводы.
«Бостон» обыграл нас в седьмом матче, а затем вышел в финал. Всё это оставляет кислый привкус во рту. Конечно, у «Брюинз» очень хорошая команда, и вы никогда не знаете, что произойдёт в будущем. Если «Торонто» снова предстоит играть с «Бостоном», мы с нетерпением будем ждать этой встречи», — приводит слова Мэттьюса NBC Sports.
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