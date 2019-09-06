Геннадий Тимченко единогласно переизбран председателем совета директоров КХЛ

Председатель совета директоров СКА Геннадий Тимченко продолжит работу на посту председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Функционер был переизбран на эту должность единогласным решением, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Общий состав совета директоров КХЛ на сезон-2019/20:



Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»



Чернышенко Дмитрий Николаевич – Председатель Правления – Президент КХЛ



Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ, Советник генерального менеджера АНО «Народная Команда – Хоккейный Клуб «Спартак»



Анисимов Алексей Владимирович – Главный арбитр КХЛ



Батехин Сергей Леонидович – Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»



Величкин Геннадий Иванович – Член Правления ООО «КХЛ», Вице-президент по хоккейной деятельности и Председатель Правления АНО «Хоккейный клуб «Металлург»



Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО «ПХК ЦСКА»



Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО «Транснефть»



Крылов Александр Владимирович – Председатель совета директоров Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», Директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть»



Курбатов Дмитрий Анатольевич – Исполнительный директор Федерации хоккея России



Курри Яри – Президент ХК «Йокерит»



Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», Президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»



Медведев Александр Иванович – Президент ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт»



Морозов Алексей Алексеевич – Директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации



Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ПАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»



Ротенберг Аркадий Романович – Председатель Правления Федерации хоккея России



Ротенберг Роман Борисович – Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА»



Савицкис Юрис Янович – Президент OOO «Итера Латвия», Председатель Совета АО «Динамо Рига»



Фастовский Кирилл Валерьевич – Член Правления ООО «КХЛ», Генеральный менеджер Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»



Шуневич Игорь Анатольевич – Председатель Наблюдательного совета ЗАО «ХК «Динамо Минск»



Жамнов Алексей Юрьевич — Первый вице-президент — Генеральный менеджер АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»