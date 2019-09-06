Чернышенко: легальной аренде быть. Если бардак не победить, его надо возглавить

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко поделился мнением об аренде хоккеистов.



«Была рабочая группа по аренде хоккеистов. Нам нужны одинаковые правила для всех. Лига тщательно следит и видит все сомнительные переходы. Иногда нам попадают документы, свидетельствующие о скрытой аренде. Если есть такая деятельность, то надо создать чёткие правила и разработать ограничения. Всё это надо проработать. Легальной аренде быть. Если есть бардак, и его нельзя победить, то его надо возглавить», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

