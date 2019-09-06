Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чернышенко: легальной аренде быть. Если бардак не победить, его надо возглавить

Чернышенко: легальной аренде быть. Если бардак не победить, его надо возглавить
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко поделился мнением об аренде хоккеистов.

«Была рабочая группа по аренде хоккеистов. Нам нужны одинаковые правила для всех. Лига тщательно следит и видит все сомнительные переходы. Иногда нам попадают документы, свидетельствующие о скрытой аренде. Если есть такая деятельность, то надо создать чёткие правила и разработать ограничения. Всё это надо проработать. Легальной аренде быть. Если есть бардак, и его нельзя победить, то его надо возглавить», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент