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Крылов: некий ответ Чемберлену — постараться утянуть у заграницы молодых игроков

Крылов: некий ответ Чемберлену — постараться утянуть у заграницы молодых игроков
Хоккей / КХЛ 0

Председатель правления совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о прошедшем совете директоров.

«Был конструктивный совет директоров, я сумел доказать нелогичность нововведения, когда судьи сами объявляют удаления. Мне кажется, мы приняли хорошее компромиссное решение. С точки зрения зрелищности объявления судьями смотрится красиво, они останутся. Но дикторы будут обязательно дублировать удаления. Хороший пример привели — непонятно, как в Китае объявляют, с одной стороны, для зрителей делают, с другой стороны, непонятно.

В предложении Есмантовича об увеличении лимита на легионеров мне понравилась идея привлечения в этом лимите одного молодого иностранного игрока. Это некий ответ Чемберлену, чтобы постараться утянуть у заграницы хороших талантливых игроков. Они, как правило, там немного получают, для становления и с точки зрения денег это может сработать.

Работаем над тем, чтобы подписать пятого легионера», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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