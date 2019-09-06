Чернышенко: нужна выгодная конкуренция для интересов России за счёт базы игроков
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, какие доводы приводились на совете директоров для увеличения конкуренции в интересах России.
«Должна быть большая база игроков, которая позволяла бы сделать выгодной конкуренцию для интересов страны. Понятно, что мы подчиняемся законам России, установленным Минспорта. Его представители входят в совет директоров КХЛ. Они всё слышали, посмотрим на реакцию. Доводы приводились интересные. В том числе то, что таланты и западных, и североамериканских лиг могли бы играть в России», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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