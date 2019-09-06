Глава КХЛ: в этом году выплатим клубам 419 млн рублей. Отличный результат

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко отметил финансовую стабильность лиги.
«Лига продолжает развиваться и является финансово устойчивой. Мы пятый сезон подряд показываем рост наших доходов и чистой прибыли. Поэтому, когда я говорю, что лига в отличной форме — это не пустые слова. Рост показателей идёт по многим направлениям. Он выше, чем рост экономики в тех странах, где КХЛ представлена.
Мы продолжаем придерживаться семилетней стратегии, где мы каждый год на восемь процентов увеличиваем распределение доходов между клубами от телевизионных прав. В этом году КХЛ выплатит клубам 419 млн рублей. Мы считаем, что это отличный результат. При том, что стоимость ТВ-прав продолжает расти, но растёт и глобальная телевизионная аудитория, которая потребляет наш продукт.
Всего за прошлый сезон лига получила 3,6 млрд рублей. Это больше, чем мы планировали. Очень приятно, что в первую очередь это происходит за счёт нашей коммерческой деятельности. Подросли поступления от букмекеров, доходы от спонсоров также выросли на 15%», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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