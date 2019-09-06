Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА занял первое место по доходам от КХЛ, СКА — пятое

ЦСКА занял первое место по доходам от КХЛ, СКА — пятое
Хоккей / КХЛ 0

Совет директоров КХЛ, состоявшийся сегодня, 6 сентября, в Москве, утвердил распределение между клубами прибыли, полученной лигой от реализации телевизионных прав. Всего будет распределено более 419 миллионов рублей с НДС.

Порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами строится следующим образом:

принцип участия в чемпионате — 30%;
принцип телеспроса — 40%;
спортивный принцип — 30%;

По итогам сезона ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а затем и обладателем Кубка Гагарина. Это дало московскому клубу возможность получить рекордную сумму выплат – 72 548 650 рублей, где 5 444 563 рублей получены по принципу участия в чемпионате, 8 404 892 рублей по принципу телеспроса, 4 253 565 рублей как участнику плей-офф, 20 417 111 рублей за победу в регулярном чемпионате и 34 028 519 рублей — за победу в розыгрыше Кубка Гагарина.

Топ клубов в списке получателей доходов:

ЦСКА — 72 548 650 рублей;
«Йокерит» — 39 402 200 рублей;
«Авангард» — 31 398 918 рублей;
«Динамо» Рига — 21 127 483 рублей;
СКА — 20 043 988 рублей.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент