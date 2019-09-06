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Есмантович: Сорокин просидел в сборной России и получил эмоциональный удар

Есмантович: Сорокин просидел в сборной России и получил эмоциональный удар
Хоккей / КХЛ 0

Президент ЦСКА Игорь Есмантович выразил недоумение в связи с тем, что тренерский штаб сборной России взял голкипера «армейцев» Илью Сорокина на прошедший чемпионат мира в роли третьего вратаря.

«Впечатления от маленьких площадок отличные, хоккей меняется. Быстрые команды, играющие в отбор в средней зоне, преимущественно выигрывают. Техничным хоккеистам придётся пересмотреть свои функциональные вещи, связанные с потерями в средней зоне. Это надо пройти, особенно тем командам, которые имеют приличный уровень с точки зрения владения шайбой.

Мне непонятно, что Илья Сорокин делал в сборной России. Дело даже не в том, что ему не дали сыграть. Непонятно решение, он там сидел месяц и ждал в неиграющем составе с несколькими людьми. Я немножко человек советского времени, в 1988 году поиграл в национальной сборной. Но я видел так: в национальной сборной на всех глобальных турнирах всегда были лучшие люди из молодёжи. Для меня решение взять Сорокина третьим было непонятно. Но это вопрос к тренерам национальной сборной.

Я не хочу бросать камень в огород сборной, но про Сорокина говорю вот так. Он просидел там ничего не делая в хоккейной форме и получил эмоциональный удар. Я считаю, это неправильно, но не мне принимать решение. Сейчас мы с Ильёй поговорили, он готовился немножечко позже. Нагрузку получал позже, побольше отдохнул. Сегодня по плану он играет. С ним всё нормально, идеально всё стыкуется в плане психологии между тренерами и ребятами», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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