Хоккеисты и тренерский штаб «Торпедо» почтили память «Локомотива»

Хоккеисты, тренерский штаб и персонал нижегородского «Торпедо» в полном составе почтили память команды «Локомотив», трагически погибшей в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Об этом сообщает официальный клуба.
После тренировки накануне игры в Ярославле торпедовцы в полном составе посетили Леонтьевское кладбище, возложив цветы к мемориалу отправившейся на свой последний выезд команды «Локомотив».
«Весь хоккейный мир — это одна большая семья. А когда в семье случается беда, это не оставляет в стороне никого. Наш матч с «Локомотивом» пройдёт в канун годовщины той страшной трагедии 2011 года. И сегодня мы выражаем дань памяти и уважения тем, кого не стало в тот ужасный день.
Кроме того, я хотел бы обратиться к болельщикам обеих команд. Знаю, что их отношения на протяжении последних десятилетий складываются не самым гладким образом. Однако призываю провести предстоящей матч, поддерживая своих хоккеистов, и при этом уважая соперников, в знак общей солидарности. В конце концов, спорт должен объединять людей, а не ссорить их между собой», — сказал главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски.
Матч «Локомотив» — «Торпедо» состоится сегодня, 6 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск.
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