Генменеджер «Ак Барса»: аренда — полезный инструмент для развития игрока

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов поделился мнением о заседании совета директоров КХЛ.



«Мы голосовали за аренду. Зачастую бывает, что хоккеист уже перерос уровень ВХЛ, но пока чуть-чуть не дотягивает до того, чтобы выступать за «Ак Барс» в КХЛ. И здесь аренда — очень полезный инструмент для развития игрока. Конечно, необходимы жёсткие ограничения: количество и возраст хоккеистов, которых можно отдать в аренду. Теперь руководителям не придётся темнить и искать скрытые ходы, чтобы совершать подобные сделки. КХЛ станет ещё более открытой с принятием данного решения.



Идея с полом зарплат тоже хорошая, так как она сделает уровень команд в КХЛ более ровным, разница между богатыми и бедными клубами сократится. А это, в свою очередь, повысит конкуренцию в КХЛ», — приводит слова Якубова пресс-служба КХЛ.

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