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Курносов: пол зарплат не сильно затрагивает «Салават», мы выше этой планки

Курносов: пол зарплат не сильно затрагивает «Салават», мы выше этой планки
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов подвёл итоги заседания совета директоров КХЛ.

«По поводу аренды на рабочих группах перед Советом директоров шли очень жаркие споры. Мы выступили за, но с определёнными условиями вроде возраста хоккеистов и максимального количества игроков, которых можно отдать или взять в аренду. Видели, как некоторые клубы раньше пытались скрыть этот процесс, теперь этот механизм станет полностью открытым.

У нас есть ряд хоккеистов, которых мы бы могли отдать, чтобы они развивались и росли в другой команде. Продавать их с учётом будущего потолка зарплат — не очень хорошо, а вот аренда в данном случае — самое то.

Пол зарплат не сильно затрагивает конкретно «Салават Юлаев», так как мы находимся гораздо выше этой планки. Но это решение правильное, ведь все хотят видеть ещё большую конкуренцию в КХЛ. А введение пола зарплат — ещё один шаг в этом направлении», — приводит слова Курносова официальный сайт КХЛ.

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