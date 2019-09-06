Курносов: пол зарплат не сильно затрагивает «Салават», мы выше этой планки

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов подвёл итоги заседания совета директоров КХЛ.



«По поводу аренды на рабочих группах перед Советом директоров шли очень жаркие споры. Мы выступили за, но с определёнными условиями вроде возраста хоккеистов и максимального количества игроков, которых можно отдать или взять в аренду. Видели, как некоторые клубы раньше пытались скрыть этот процесс, теперь этот механизм станет полностью открытым.



У нас есть ряд хоккеистов, которых мы бы могли отдать, чтобы они развивались и росли в другой команде. Продавать их с учётом будущего потолка зарплат — не очень хорошо, а вот аренда в данном случае — самое то.



Пол зарплат не сильно затрагивает конкретно «Салават Юлаев», так как мы находимся гораздо выше этой планки. Но это решение правильное, ведь все хотят видеть ещё большую конкуренцию в КХЛ. А введение пола зарплат — ещё один шаг в этом направлении», — приводит слова Курносова официальный сайт КХЛ.

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