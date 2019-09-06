Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Автомобилист» — СКА: Тихонов не попал в состав «армейцев»

«Автомобилист» — СКА: Тихонов не попал в состав «армейцев»
Хоккей / КХЛ 0

Известны составы «Автомобилиста» и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 6 сентября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Автомобилист»:

Коварж (Гросс);
Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;
Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;
Суслов —Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.

СКА:

Кочетков (Мельничук);
Рундблад — Рукавишников, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;
Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;
Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;
Галенюк, Ли — Каблуков — Кетов, Подколзин.

Красно-белый Знарок – таким «Динамо» его ещё не видело. Интриги дня КХЛ
Большой игровой день в нашем чемпионате.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент