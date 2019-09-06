«Автомобилист» — СКА: Тихонов не попал в состав «армейцев»

Известны составы «Автомобилиста» и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 6 сентября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Автомобилист»:



Коварж (Гросс);

Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;

Суслов —Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.



СКА:



Кочетков (Мельничук);

Рундблад — Рукавишников, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;

Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Ли — Каблуков — Кетов, Подколзин.