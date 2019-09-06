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Экс-форвард «Сибири» Принс продолжит карьеру в минском «Динамо»

Экс-форвард «Сибири» Принс продолжит карьеру в минском «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе нападающего Шейна Принса. Контракт с 26-летним нападающим будет подписан на два года. Игрок приглашён в Минск с прицелом на получение белорусского гражданства.

Лучшие годы карьеры игрока в НХЛ пришлись на время выступления за «Нью-Йорк Айлендерс». За три сезона в рядах «островитян» Шейн сыграл 95 матчей, в том числе 11 — в плей-офф, в которых набрал 29 (12+17) очков. В первом сезоне за «Айлендерс» Шейн играл вместе с нынешним наставником «зубров» Михаилом Грабовским.

В сезоне-2018/19 Принс перебрался в Европу. Сначала в швейцарский «Давос», в котором в 16 матчах набрал 6 (3+3) очков, а затем — в «Сибирь» Александра Андриевского. Шейн оказался непосредственно причастен к рывку новосибирцев, который едва не позволил им выйти в плей-офф. В активе Принса — 19 (3+16) результативных баллов. При этом он закончил чемпионат с показателем «+1» и выиграл 56,2% вбрасываний.

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