Президент «Локомотива»: полностью поддерживаем введение аренды

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев поделился мнением о вопросах, которые обсуждались на совете директоров КХЛ.



«Введение аренды мы поддерживаем полностью, легализация этого института — важный шаг. Если говорить о состоянии дел в нашем хоккее, то одной из главных проблем является кадровый дефицит. Мы — великая хоккейная держава, но клубам не хватает качественно подготовленных игроков. В такой ситуации остаётся концентрироваться на подготовке собственных хоккеистов. Не все из них раскрываются в одном возрасте, есть те, кто делает это и позже.



В таких случаях аренда поможет. Но ей нужно пользоваться разумно, чтобы не было перегибов по срокам, количеству арендованных хоккеистов. Нужно создать все условия, чтобы молодые игроки развивались. Что касается жёсткого пола зарплат, то он должен сгладить разницу между уровнем финансирования команд в КХЛ», — приводит слова Яковлева пресс-служба КХЛ.

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