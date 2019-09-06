«Автомобилист» — СКА: Кочетков отразил буллит в исполнении Секстона

«Автомобилист» принимает СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В начале второго периода хозяева получили право на штрафной бросок после нарушения правил со стороны защитника «армейцев» Андрея Зубарева, срубившего нападающего Дэна Секстона. Пострадавший мог открыть счёт, но не реализовал буллит — голкипер СКА Пётр Кочетков не позволил сопернику поразить свои ворота.

Посмотреть видео можно в «твиттере» СКА.

«Автомобилист»:



Коварж (Гросс);

Гуркин — Василевский, Доус — Литовченко – Мацек;

Мамкин — Бодров, Плэтт — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Гареев — Кучерявенко — Обидин;

Суслов —Валитов, Мозер — Попов — Хрипунов.



СКА:



Кочетков (Мельничук);

Рундблад — Рукавишников, Ткачёв — Лехтеря — Плотников;

Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов;

Зубарев — Земчёнок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Ли — Каблуков — Кетов, Подколзин.