«Динамо» М — «Спартак»: Тарасов сыграет в звене с Шипачёвым и Яшкиным

Стали известны составы московского «Динамо» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на площадке бело-голубых. Игра состоится сегодня, 6 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо»:



Бочаров (Ерёменко);

Чайковски — Хиетанен, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;

Григорьев — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;

Лямин, Муранов — Игумнов — Афиногенов, Круглов.



«Спартак»:



Беспалов (Хомченко);

Херсли — Рылов, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;

Педан — Вишневский, Фёдоров — Зубов — Кокарев;

Гончаров — Кутузов, Талалуев — Столяров — Никонцев;

Шабловский — Никишин, Хохлачёв — Аркалов — Злобин.