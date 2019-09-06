Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Динамо» М — «Спартак»: Тарасов сыграет в звене с Шипачёвым и Яшкиным

«Динамо» М — «Спартак»: Тарасов сыграет в звене с Шипачёвым и Яшкиным
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы московского «Динамо» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на площадке бело-голубых. Игра состоится сегодня, 6 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо»:

Бочаров (Ерёменко);
Чайковски — Хиетанен, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Григорьев — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;
Лямин, Муранов — Игумнов — Афиногенов, Круглов.

«Спартак»:

Беспалов (Хомченко);
Херсли — Рылов, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;
Педан — Вишневский, Фёдоров — Зубов — Кокарев;
Гончаров — Кутузов, Талалуев — Столяров — Никонцев;
Шабловский — Никишин, Хохлачёв — Аркалов — Злобин.

Красно-белый Знарок – таким «Динамо» его ещё не видело. Интриги дня КХЛ
Большой игровой день в нашем чемпионате.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент