«Динамо» М — «Спартак»: Тарасов сыграет в звене с Шипачёвым и Яшкиным
Стали известны составы московского «Динамо» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт на площадке бело-голубых. Игра состоится сегодня, 6 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо»:
Бочаров (Ерёменко);
Чайковски — Хиетанен, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Григорьев — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;
Лямин, Муранов — Игумнов — Афиногенов, Круглов.
«Спартак»:
Беспалов (Хомченко);
Херсли — Рылов, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;
Педан — Вишневский, Фёдоров — Зубов — Кокарев;
Гончаров — Кутузов, Талалуев — Столяров — Никонцев;
Шабловский — Никишин, Хохлачёв — Аркалов — Злобин.
Красно-белый Знарок – таким «Динамо» его ещё не видело. Интриги дня КХЛ
Большой игровой день в нашем чемпионате.
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