«Авангард» — «Северсталь»: составы команд на матч в Балашихе

«Авангард» и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Игра состоится сегодня, 6 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» проводит первый домашний матч в нынешнем сезоне.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Широков — Пьянов — Андригетто;

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Бек;

Чудинов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Кошелев — Грачёв — Щербак.



«Северсталь»:



Хакимов (Подъяпольский);

Хабаров — Провольнев, Марковин — Кодола — Морозов;

Шулак — Хлыстов, Вовченко — Яковлев — Гераськин;

Хохлов — Кудако, Николишин — Якимов — Галимов;

Макеев — Неволин, Монахов — Бодров — Лишка.

