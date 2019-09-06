«Авангард» — «Северсталь»: составы команд на матч в Балашихе
«Авангард» и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Игра состоится сегодня, 6 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» проводит первый домашний матч в нынешнем сезоне.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Широков — Пьянов — Андригетто;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Бек;
Чудинов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Кошелев — Грачёв — Щербак.
«Северсталь»:
Хакимов (Подъяпольский);
Хабаров — Провольнев, Марковин — Кодола — Морозов;
Шулак — Хлыстов, Вовченко — Яковлев — Гераськин;
Хохлов — Кудако, Николишин — Якимов — Галимов;
Макеев — Неволин, Монахов — Бодров — Лишка.
- 6 сентября 2019
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