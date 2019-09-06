Генменеджер «Сан-Хосе»: невозможно описать, какое влияние оказал Торнтон на клуб

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Джо Торнтоном.



«Невозможно описать словами, какое влияние оказывал Джо на клуб с 2005 года, когда приехал в Сан-Хосе. Джо — знаковый хоккеист, который с каждой игрой укрепляет свои шансы на вхождение в Зал славы. Его лидерские качества и преданность организации и партнёрам вдохновляет. Он обладает редким качеством делать игроков вокруг себя лучше. Мы рады, что он здоров, и снова будет играть в свитере «Шаркс», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне ветеран провёл 73 матча в регулярном чемпионате в составе «Шаркс». На его счету 16 заброшенных шайб и 35 результативных передач при показателе полезности «+8» и 20 минутах штрафного времени.