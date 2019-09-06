Кудашов: игроки СКА старались вытащить матч, но их захлестнули эмоции

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение со счётом 2:5 в матче с «Автомобилистом».



«В середине игры были моменты, которые мы не использовали, а «Автомобилист» забил гол. Потом наделали кучу ошибок, которые не позволили выиграть. Хотя игроки старались, но где-то захлёстывали эмоции, пропускали контратаки. Отсюда ещё моменты, которые создавал соперник. Но старались вытащить матч, не получилось.



Плохая игра в меньшинстве на вбрасываниях, но хорошая в целом? Статистика такая штука, что иногда, бывает, смотришь лучшего центрального по вбрасываниям — он всё выигрывает, а потом, в нужный момент, проигрывает. Это хоккей, так получилось.



Большинство сегодня не работало? Мало бросаем — это основная причина. Соперник быстро накатывал, а мы, вместо того чтобы бросать, делали передачи — отсюда были потери шайбы.



Итог выездной серии? Всегда хочется большего, думаю, правильно говорить о сегодняшней игре. Две прошлые выиграли, хотя и в Челябинске у нас были проблемы. Тем не менее для начала сезона, думаю, нормально сыграли, хотя сегодняшняя игра немного подмазала впечатление», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Доходы СКА – 1 млрд рублей. На чём они зарабатывают Но до НХЛ ещё далеко. Но свет уже виден.