Гардинер подписал контракт с «Каролиной» на $ 16,2 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» заключил контракт с защитником Джейком Гардинером, информирует официальный сайт «ураганов».



Хоккеист подписал соглашение сроком на четыре года. По условиям договора, его среднегодовая заработная плата составит $ 4,05 млн.



В минувшем сезоне 29-летний хоккеист защищал цвета «Торонто Мэйпл Лифс». Он провёл 62 матча в регулярном чемпионате, забросив три шайбы и отдав 27 результативных передач при показателе полезности «+19» и 26 минутах штрафного времени. Защитник провёл всю карьеру в НХЛ в составе «кленовых листьев» — он выступал за канадский клуб с сезона-2011/12.



В сезоне-2018/19 «Каролина» добралась до финала Восточной конференции, где проиграла в четырёх матчах «Бостон Брюинз».

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