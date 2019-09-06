19-летний легионер Лишка забросил первую шайбу за «Северсталь»

«Авангард» проводит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью».



Дебютным голом в составе череповецкого клуба отметился 19-летний нападающий Адам Лишка. Словацкий хоккеист поразил ворота Игоря Бобкова в численном большинстве. На реализацию лишнего игрока гостям потребовалось всего девять секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Широков — Пьянов — Андригетто;

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Бек;

Чудинов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Яремчук, Кошелев — Грачёв — Щербак.



«Северсталь»:



Хакимов (Подъяпольский);

Хабаров — Провольнев, Марковин — Кодола — Морозов;

Шулак — Хлыстов, Вовченко — Яковлев — Гераськин;

Хохлов — Кудако, Николишин — Якимов — Галимов;

Макеев — Неволин, Монахов — Бодров — Лишка.