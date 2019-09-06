19-летний легионер Лишка забросил первую шайбу за «Северсталь»

«Авангард» проводит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью».
Дебютным голом в составе череповецкого клуба отметился 19-летний нападающий Адам Лишка. Словацкий хоккеист поразил ворота Игоря Бобкова в численном большинстве. На реализацию лишнего игрока гостям потребовалось всего девять секунд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Широков — Пьянов — Андригетто;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Бек;
Чудинов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Яремчук, Кошелев — Грачёв — Щербак.
«Северсталь»:
Хакимов (Подъяпольский);
Хабаров — Провольнев, Марковин — Кодола — Морозов;
Шулак — Хлыстов, Вовченко — Яковлев — Гераськин;
Хохлов — Кудако, Николишин — Якимов — Галимов;
Макеев — Неволин, Монахов — Бодров — Лишка.
- 6 сентября 2019
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