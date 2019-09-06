Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Чикаго» заключил новый контракт с нападающим Перлини

«Чикаго» заключил новый контракт с нападающим Перлини
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Брэндан Перлини заключил новый контракт с «Чикаго Блэкхоукс», информирует официальный сайт клуба. Форвард подписал договор на один год, по условиям которого заработает $ 874 125.

23-летний Перлини пополнил ряды «Блэкхоукс» в ноябре 2018 года в результате обмена с «Аризоной Койотс». Вместе с ним в Город ветров переехал форвард Дилан Строум, а в обратном направлении проследовал нападающий Ник Шмальц.

В сезоне-2018/19 Перлини провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 14 заброшенных шайб и семь результативных передач. В 46 играх за «Блэкхоукс» забил 12 голов и отдал три передачи. Всего в НХЛ отыграл в 199 матчах, записав на свой счёт 45 шайб и 27 голевых передач в составе «Чикаго» и «Аризоны».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент