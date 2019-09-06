Яндач отправлен в отставку, новый тренер «Магнитки» — Илья Воробьёв

Как стало известно «Чемпионату», Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера «Металлурга». Новым главным тренером «Магнитки» станет Илья Воробьёв.



Руководство «Металлурга» уже оповестило чешского специалиста об увольнении. Виктор Козлов останется в тренерском штабе уральского клуба.

«Металлург» неудачно стартовал в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги. Уральская команда одержала всего одну победу в трёх матчах. Сначала подопечные Яндача проиграли СКА со счётом 1:3, после чего обыграли «Северсталь» (4:2). Сегодня, 6 сентября, «Магнитка» неудачно провела матч с «Витязем» (0:2).

В прошлом сезоне Воробьёв руководил СКА. Весной он покинул занимаемый пост, а также освободил должность главного тренера сборной России.