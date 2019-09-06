Яндач отправлен в отставку, новый тренер «Магнитки» — Илья Воробьёв
Как стало известно «Чемпионату», Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера «Металлурга». Новым главным тренером «Магнитки» станет Илья Воробьёв.
Руководство «Металлурга» уже оповестило чешского специалиста об увольнении. Виктор Козлов останется в тренерском штабе уральского клуба.
«Металлург» неудачно стартовал в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги. Уральская команда одержала всего одну победу в трёх матчах. Сначала подопечные Яндача проиграли СКА со счётом 1:3, после чего обыграли «Северсталь» (4:2). Сегодня, 6 сентября, «Магнитка» неудачно провела матч с «Витязем» (0:2).
В прошлом сезоне Воробьёв руководил СКА. Весной он покинул занимаемый пост, а также освободил должность главного тренера сборной России.
Воробьёв этого ждал. Почему его уход из сборной России был неизбежен
Тот случай, когда смена главного тренера в национальной команде не сенсация.
- 6 сентября 2019
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