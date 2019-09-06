«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив 5 шайб от «Северстали»

«Авангард» провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью». Игра состоялась в Балашихе и закончилась со 5:1 в пользу гостей.



Омичи открыли счёт на 2-й минуте стараниями Кирилла Семёнова и ушли на первый перерыв в роли лидера. «Северсталь» ударно провела второй игровой отрезок и забросила три шайбы — отличились Адам Лишка, Владислав Провольнев и Вадим Кудако. В третьем периоде преимущество гостей укрепили Егор Морозов и Иван Николишин.

Ранее «Авангард» провёл матчи с ЦСКА (3:1) и «Йокеритом» (3:1), а череповецкий клуб сыграл с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) и «Металлургом» (2:4). 8 сентября «ястребы» примут на своей площадке «Торпедо», а «Северсталь» 9-го сыграет дома с ЦСКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.