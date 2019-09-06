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«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив 5 шайб от «Северстали»

«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив 5 шайб от «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью». Игра состоялась в Балашихе и закончилась со 5:1 в пользу гостей.

Омичи открыли счёт на 2-й минуте стараниями Кирилла Семёнова и ушли на первый перерыв в роли лидера. «Северсталь» ударно провела второй игровой отрезок и забросила три шайбы — отличились Адам Лишка, Владислав Провольнев и Вадим Кудако. В третьем периоде преимущество гостей укрепили Егор Морозов и Иван Николишин.

Ранее «Авангард» провёл матчи с ЦСКА (3:1) и «Йокеритом» (3:1), а череповецкий клуб сыграл с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) и «Металлургом» (2:4). 8 сентября «ястребы» примут на своей площадке «Торпедо», а «Северсталь» 9-го сыграет дома с ЦСКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Северсталь
Череповец
1:0 Семёнов (Бек, Шумаков) – 01:06' (5x5)   1:1 Лишка (Якимов) – 22:09' (5x4)   1:2 Провольнев – 34:46' (5x5)   1:3 Кудако (Яковлев, Гераськин) – 36:08' (5x5)   1:4 Морозов (Марковин) – 50:49' (5x5)   1:5 Николишин (Галимов) – 52:21' (5x5)
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