«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив 5 шайб от «Северстали»

«Авангард» провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью». Игра состоялась в Балашихе и закончилась со 5:1 в пользу гостей.
Омичи открыли счёт на 2-й минуте стараниями Кирилла Семёнова и ушли на первый перерыв в роли лидера. «Северсталь» ударно провела второй игровой отрезок и забросила три шайбы — отличились Адам Лишка, Владислав Провольнев и Вадим Кудако. В третьем периоде преимущество гостей укрепили Егор Морозов и Иван Николишин.
Ранее «Авангард» провёл матчи с ЦСКА (3:1) и «Йокеритом» (3:1), а череповецкий клуб сыграл с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) и «Металлургом» (2:4). 8 сентября «ястребы» примут на своей площадке «Торпедо», а «Северсталь» 9-го сыграет дома с ЦСКА.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 6 сентября 2019
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