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«Сочи» переиграл минское «Динамо», команды забросили девять шайб на двоих

«Сочи» переиграл минское «Динамо», команды забросили девять шайб на двоих
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Игра состоялась в черноморском городе и закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В первом периоде команды обменялись голами в большинстве: у минчан отличился Андрей Степанов, у хозяев — Сергей Шмелёв. Во втором периоде у «леопардов» голами отметились Шмелёв и Морган Эллис, на что «зубры» ответили точными бросками Олега Евенко и Франсиса Паре. В третьем игровом отрезке в составе хозяев отличились Владислав Калетник и Дмитрий Архипов, у белорусского клуба — Теэму Пулккинен.

Ранее «леопарды» провели матч с «Нефтехимиком» (3:2), а минское сыграло с «Нефтехимиком» (2:4) и московским «Динамо» (2:3). 7 сентября черноморская команда встретится с «Ак Барсом», а минский клуб 8-го числа сыграет на выезде со «Спартаком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Степанов (Мартынов, Шор) – 03:28' (5x4)   1:1 Шмелёв (Александров, Стрёмвалль) – 08:32' (5x4)   2:1 Шмелёв (Гордеев, Стрёмвалль) – 24:21' (5x5)   2:2 Евенко (Пулккинен, Мартынов) – 24:42' (5x5)   2:3 Паре (Евенко, Костицын) – 27:18' (5x5)   3:3 Эллис (Росен) – 35:55' (5x4)   4:3 Калетник (Назаревич, Томилин) – 45:39' (5x4)   4:4 Пулккинен (Мартынов, Шор) – 46:56' (5x4)   5:4 Архипов (Точицкий, Стрёмвалль) – 50:44' (5x4)
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