«Сочи» переиграл минское «Динамо», команды забросили девять шайб на двоих

ХК «Сочи» провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Игра состоялась в черноморском городе и закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.



В первом периоде команды обменялись голами в большинстве: у минчан отличился Андрей Степанов, у хозяев — Сергей Шмелёв. Во втором периоде у «леопардов» голами отметились Шмелёв и Морган Эллис, на что «зубры» ответили точными бросками Олега Евенко и Франсиса Паре. В третьем игровом отрезке в составе хозяев отличились Владислав Калетник и Дмитрий Архипов, у белорусского клуба — Теэму Пулккинен.



Ранее «леопарды» провели матч с «Нефтехимиком» (3:2), а минское сыграло с «Нефтехимиком» (2:4) и московским «Динамо» (2:3). 7 сентября черноморская команда встретится с «Ак Барсом», а минский клуб 8-го числа сыграет на выезде со «Спартаком».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.