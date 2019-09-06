«Сочи» переиграл минское «Динамо», команды забросили девять шайб на двоих

ХК «Сочи» провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Игра состоялась в черноморском городе и закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.
В первом периоде команды обменялись голами в большинстве: у минчан отличился Андрей Степанов, у хозяев — Сергей Шмелёв. Во втором периоде у «леопардов» голами отметились Шмелёв и Морган Эллис, на что «зубры» ответили точными бросками Олега Евенко и Франсиса Паре. В третьем игровом отрезке в составе хозяев отличились Владислав Калетник и Дмитрий Архипов, у белорусского клуба — Теэму Пулккинен.
Ранее «леопарды» провели матч с «Нефтехимиком» (3:2), а минское сыграло с «Нефтехимиком» (2:4) и московским «Динамо» (2:3). 7 сентября черноморская команда встретится с «Ак Барсом», а минский клуб 8-го числа сыграет на выезде со «Спартаком».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 6 сентября 2019
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