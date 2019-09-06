«Металлург» подтвердил увольнение Яндача и назначение И. Воробьёва

Чешский специалист Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера «Металлурга», сообщает пресс-служба уральского клуба в «Твиттере». Новым главным тренером «Магнитки» станет Илья Воробьёв. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



«Металлург» неудачно стартовал в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги. Уральская команда одержала всего одну победу в трёх матчах. Сначала подопечные Яндача проиграли СКА со счётом 1:3, после чего обыграли «Северсталь» (4:2). Сегодня, 6 сентября, «Магнитка» неудачно провела матч с «Витязем» (0:2).



В прошлом сезоне Воробьёв руководил СКА. Весной он покинул занимаемый пост, а также освободил должность главного тренера сборной России. Под его руководством национальная команда завоевала бронзовые медали ЧМ-2019 в Словакии.

Тренеры-иностранцы пудрят мозги нашим клубам. Первого уже раскусили А ведь мы предупреждали, что от Яндача и Мактавиша толку не будет.