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«Металлург» подтвердил увольнение Яндача и назначение И. Воробьёва

«Металлург» подтвердил увольнение Яндача и назначение И. Воробьёва
Хоккей / КХЛ 0

Чешский специалист Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера «Металлурга», сообщает пресс-служба уральского клуба в «Твиттере». Новым главным тренером «Магнитки» станет Илья Воробьёв. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Металлург» неудачно стартовал в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги. Уральская команда одержала всего одну победу в трёх матчах. Сначала подопечные Яндача проиграли СКА со счётом 1:3, после чего обыграли «Северсталь» (4:2). Сегодня, 6 сентября, «Магнитка» неудачно провела матч с «Витязем» (0:2).

В прошлом сезоне Воробьёв руководил СКА. Весной он покинул занимаемый пост, а также освободил должность главного тренера сборной России. Под его руководством национальная команда завоевала бронзовые медали ЧМ-2019 в Словакии.

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