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Крикунов: у меня хорошие отношения со Знарком, но кто-то должен выиграть

Крикунов: у меня хорошие отношения со Знарком, но кто-то должен выиграть
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:2 ОТ).

«Игра неравенств. Все голы защитники забили в большинстве. Три раза использовали большинство и два раза пропустили в меньшинстве. Ребята настроились на матч, обе команды бились и показывали всё, что могут на сегодняшний день. В конце заработали удаление и забили в овертайме.

Мы пытаемся найти причину, что у нас с первым периодом. Пока не нашли ещё. В принципе нас всё устраивает: 3:2, 3:2, 3:2. Пусть так будет и дальше. Только 3:2, а не 2:3.

Ерёменко уже выздоровел, он уже тренируется в полную силу. Думали, что может и сегодня дадим сыграть, если будем много проигрывать или будем много вести.

У нас хорошие отношения с Олегом Знарком, но игра есть игра. Кто-то должен выиграть, а кто-то проиграет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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