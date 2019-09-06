Разин: «Северсталь» хотела бы усилить состав иностранцами, вопрос в финансах

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о матче с «Авангардом» (5:1).



«Немножко провалили начало матча, пропустили в самом начале. Минуте к 10-й выровняли игру, хорошо провели второй период. Большинство — наша проблема, но сегодня именно шайба в большинстве переломила ход игры. Хорошо отработали в равных составах, в меньшинстве. Но это всего лишь одна игра, двигаемся дальше. Думаю, что наши лучшие матчи впереди.



Наш новичок Макеев понравился, с хорошим катанием, с хорошим кистевым броском, с броском с ходу. Но возраст такой, что может на эмоциях одну игру сыграть, посмотрим дальше. Конечно, мы хотели бы ещё усилить состав иностранцами. Вопрос в финансах», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Разин и много молодёжи. Почему «Северсталь» будет самым дерзким клубом КХЛ Вы будете симпатизировать этой команде.