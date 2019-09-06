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Афиногенов — о стычке с Гончаровым: говорю ему: «Правила вообще знаешь или нет?»

Афиногенов — о стычке с Гончаровым: говорю ему: «Правила вообще знаешь или нет?»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов поделился мнением о матче со «Спартаком» (3:2 ОТ).

«Хорошая игра, самое главное, что выиграли. Есть у нас ещё ошибки, будем стараться исправиться. Важно, что очки набираем. Невероятные эмоции команды в овертайме? Ну это же дерби, к тому же гол в дополнительное время. Это здорово. Конечно, эмоции переполняют в такой момент.

Мы знали, как играет соперник. Встречались к тому же на предсезонке. Они играли в свой хоккей, а мы — в свой. Мы победили.

Удаление в первом периоде? Да я вообще не понял, кто там был вообще. Гончаров? Ну он подъехал, когда свисток уже был давным-давно, и ударил меня. Я что-то вообще не понял. Говорю ему: «Ты правила вообще знаешь или нет? После свистка нельзя», — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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