Кудако: «Северсталь» просто задавила «Авангард»

Защитник «Северстали» Вадим Кудако поделился мнением о победе со счётом 5:1 в матче с «Авангардом».
«Мы не с самого начала вошли в игру. Потом поймали свою игру, начали выполнять задание, оказывать давление на соперника. Считаю, что просто задавили соперника. Нужно было не дать «Авангарду» почувствовать себя дома, сразу играть в давление. Мы, повторюсь, с первых минут этого не сделали, уже потом вкатились. Шутки, что я забил в свои ворота, а не в чужие? Это было четыре года назад или сколько там… Вечность прошла!
Для нас все команды равны. До этого у нас было два поражения, нужно было выигрывать любой ценой, что мы и сделали. Думаю, что эта победа поможет нам психологически. У нас тяжёлые соперники, эта победа эмоционально поднимет команду выше», — передаёт слова Кудако корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 6 сентября 2019
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