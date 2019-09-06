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Щербак: не знаю, кто распускает слухи про меня, неприятно это читать

Щербак: не знаю, кто распускает слухи про меня, неприятно это читать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Никита Щербак подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:5). Омский клуб потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.

«У нас ничего не получилось. Плохо сыграли, недоработали. Были ошибки, «Северсталь» ими воспользовалась. Мои ошибки были во втором и, может, даже в третьем голе. О чём говорить? Если бы не мои ошибки, может, была бы равная игра. Увы, не получилось. Они своё забили. Соперник отработал, выложился. Ничем они нас не удивили. Надо продолжать работать, всё будет нормально.

Не знаю, кто распускает слухи про меня и квартиры. Это не от меня идёт. Мне самому неприятно это всё читать», — сказал Щербак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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