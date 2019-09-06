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Никитин — о матче с «Нефтехимиком»: пришлось поработать сверхурочно

Никитин — о матче с «Нефтехимиком»: пришлось поработать сверхурочно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

«Нижнекамск играл очень хорошо, пришлось поработать сверхурочно. Где-то много академии, отсюда идут потери. Понимаем свои проблемы, уже работаем над этим. Неплохо, что выиграли, но понимаем, что такой игры будет недостаточно в дальнейшем. Но мы это исправим.

Почему не играли Дальбек и Андронов? Есть некоторые повреждения. Но в то же время мы должны были задействовать всех защитников, потому что сейчас будет непростой выезд.

Трудно ли игрокам играть на маленьких площадках? Однозначно, им надо адаптироваться», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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