Зубов: в Шмелёва попала шайба, он на пути в госпиталь

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (5:4). Черноморская команда одержала вторую победу подряд.



«Наше большинство сегодня сработало, но вот меньшинство сыграло чуть хуже. Такие игры нравятся зрителям, тренерам — конечно, не очень. Допустили много ошибок. Нам ещё работать и работать, но выиграть в любом случае приятно.



Исполнение буллита доверили Томилину, потому что Артём хорошо сыграл: принял на себя шайбу, убежал.



В Шмелёва попала шайба. Довольно-таки серьёзно. В настоящий момент он на пути в госпиталь. Пока никакой информации нет, завтра с утра всё будет известно», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

