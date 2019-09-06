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Зубов: в Шмелёва попала шайба, он на пути в госпиталь

Зубов: в Шмелёва попала шайба, он на пути в госпиталь
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (5:4). Черноморская команда одержала вторую победу подряд.

«Наше большинство сегодня сработало, но вот меньшинство сыграло чуть хуже. Такие игры нравятся зрителям, тренерам — конечно, не очень. Допустили много ошибок. Нам ещё работать и работать, но выиграть в любом случае приятно.

Исполнение буллита доверили Томилину, потому что Артём хорошо сыграл: принял на себя шайбу, убежал.

В Шмелёва попала шайба. Довольно-таки серьёзно. В настоящий момент он на пути в госпиталь. Пока никакой информации нет, завтра с утра всё будет известно», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

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