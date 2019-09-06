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Вудкрофт рассказал, когда Принс присоединится к минскому «Динамо»

Вудкрофт рассказал, когда Принс присоединится к минскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги выездного матча с ХК «Сочи» (4:5).

Я думаю, что вся разница по ходу сегодняшнего матча складывалась из того, что бригады меньшинства не действовали так, как мы от них ожидали. Соперник смог взять инициативу именно за счёт игры в большинстве. В будущих играх нам стоит избегать тех глупых ошибок, которые мы совершили.

Мы рады подписать Шейна Принса в состав нашей команды. У него есть хороший опыт выступления в НХЛ, скорости и умения игрока заокеанской лиги. Он добавит в атаку то, чего нам не хватает. Насколько я знаю, он уже в пути и присоединится к команде в ближайшее время. Думаю, если это будет не воскресенье, то на следующей неделе точно», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

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