Вудкрофт рассказал, когда Принс присоединится к минскому «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги выездного матча с ХК «Сочи» (4:5).
Я думаю, что вся разница по ходу сегодняшнего матча складывалась из того, что бригады меньшинства не действовали так, как мы от них ожидали. Соперник смог взять инициативу именно за счёт игры в большинстве. В будущих играх нам стоит избегать тех глупых ошибок, которые мы совершили.
Мы рады подписать Шейна Принса в состав нашей команды. У него есть хороший опыт выступления в НХЛ, скорости и умения игрока заокеанской лиги. Он добавит в атаку то, чего нам не хватает. Насколько я знаю, он уже в пути и присоединится к команде в ближайшее время. Думаю, если это будет не воскресенье, то на следующей неделе точно», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
- 6 сентября 2019
-
23:15
-
23:07
-
23:02
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:37
-
22:35
-
22:17
-
22:13
-
22:07
-
22:04
-
21:58
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:28
-
21:26
-
21:14
-
20:42
-
20:38
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
19:52
-
19:25
-
19:22
-
18:43
-
18:37