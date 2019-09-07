Овечкин: было бы круто забить 700 шайб в НХЛ и попасть в историю

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свою высокую результативность в последних сезонах НХЛ.
«Моей целью всегда было забить столько голов, сколько я могу. Но с каждым днём это становится всё сложнее и сложнее.
Если удастся забить 42 гола, стану восьмым игроком, достигшим рубежа в 700 шайб? Было бы круто. Приятно находиться в такой компании и попадать в историю. Шанс есть всегда, но мне надо играть так же и делать то же самое. Я должен использовать свои шансы, там и посмотрим. Не хочу быть человеком, который выходит на лёд и играет как шутка. Я собираюсь оставаться на том же уровне.
Сейчас я более свеж. Пауза без хоккея позволила мне отдохнуть физически и психологически. Я знаю, что в начале сезона готовым на сто процентов быть невозможно. Надо быть готовым на 75 процентов и в течение года набирать форму, чтобы выйти на сто процентов в плей-офф», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
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