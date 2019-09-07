Дедунов — о матче с «Северсталью»: во втором периоде потеряли нить игры

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал результат домашнего матча с «Северсталью» (1:5). «Ястребы» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне.
«Где-то во втором периоде, начали, наверное, терять нить игры. Были, можно сказать, расслаблены что ли на второй период. Потери, что приводило к контратакам: нас закрывали в зоне, мы не могли выводить шайбу. Наслаивали смену на смену, команде приходилось играть где-то больше, поэтому вот такой результат печальный.
Во время послематчевого собрания за закрытыми дверями обсуждали внутриполитические, если можно сказать так, командные дела. Что не вешать нос, всё впереди. Главное — правильно выходить после такой неприятной игры. И всё», — приводит слова Дедунова официальный сайт «Авангарда».
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