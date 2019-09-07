Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дедунов — о матче с «Северсталью»: во втором периоде потеряли нить игры

Дедунов — о матче с «Северсталью»: во втором периоде потеряли нить игры
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал результат домашнего матча с «Северсталью» (1:5). «Ястребы» потерпели первое поражение в нынешнем сезоне.

«Где-то во втором периоде, начали, наверное, терять нить игры. Были, можно сказать, расслаблены что ли на второй период. Потери, что приводило к контратакам: нас закрывали в зоне, мы не могли выводить шайбу. Наслаивали смену на смену, команде приходилось играть где-то больше, поэтому вот такой результат печальный.

Во время послематчевого собрания за закрытыми дверями обсуждали внутриполитические, если можно сказать так, командные дела. Что не вешать нос, всё впереди. Главное — правильно выходить после такой неприятной игры. И всё», — приводит слова Дедунова официальный сайт «Авангарда».

1:5 от «Северстали» — повторение худшего результата для Хартли в «Авангарде»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент