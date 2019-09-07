«Амур» — «Трактор»: известны составы команд

«Амур» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 10:00 мск. Обе команды потерпели по два поражения в нынешнем сезоне, не одержав ни одной победы.



«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Витасек, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Васильев — Коробов, Горшков — Капитуров — Руденков;

Кондратьев — Корягин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;

Александров, Железков — Кузнецов — Кацуба.



«Трактор»:



Федотов (Демченко);

Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Бабенко;

Калинин — Жиляков, Глинкин — Малыхин — Шолохов;

Сергиенко — Гришаков, Косов — Карлин — Фатеев.