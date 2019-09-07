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«Амур» — «Трактор»: известны составы команд

«Амур» — «Трактор»: известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» и «Трактор» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 10:00 мск. Обе команды потерпели по два поражения в нынешнем сезоне, не одержав ни одной победы.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Васильев — Коробов, Горшков — Капитуров — Руденков;
Кондратьев — Корягин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Александров, Железков — Кузнецов — Кацуба.

«Трактор»:

Федотов (Демченко);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Бабенко;
Калинин — Жиляков, Глинкин — Малыхин — Шолохов;
Сергиенко — Гришаков, Косов — Карлин — Фатеев.

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