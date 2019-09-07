Тренер «Ак Барса» рассказал об изменениях в составе перед матчем с ХК «Сочи»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем с ХК «Сочи» рассказал об особенностях игры на узкой площадке. Встреча состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 17:00 мск.



«Мы вообще не думаем о том, что «Сочи» проведёт второй матч за два дня. Нужно отталкиваться от своей игры, думать, как мы будем действовать. Видим проблему в том, что площадка другая, нужно привыкнуть к ней. Вчера «Сочи» и минское «Динамо» сыграли результативный матч, у хозяев было много быстрых контратак, они показали хорошее большинство. Надо обратить на это внимание и не удаляться, сыграть очень строго.



Конечно, узкая площадка влияет на игру — здесь нужно всё делать быстрее. Везде смотреть и оглядываться, потому что постоянно будут передачи за спину. Важно исключить добивания под воротами, потому что у соперника постоянно идут набросы. Там есть хорошие исполнители, не зря они выиграли домашний предсезонный турнир — команда на ходу, поэтому мы серьёзно готовимся.



Изменения в составе? Идёт нормальная ротация, в основном среди защитников — на лёд выйдут Роман Абросимов, Дамир Мусин и Никита Лямкин. В атаке игру пропустят Михаил Глухов и Эмиль Галимов, а Дмитрий Воронков получит шанс», — приводит слова Горбенко пресс-служба «Ак Барса».

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