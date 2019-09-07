«Трактор» одолел «Амур» в овертайме и одержал первую победу в сезоне

«Амур» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб одержал выездную победу со счётом 2:1 ОТ.



Первой заброшенной шайбы зрителям, пришедшим на стадион «Платинум-Арена», пришлось ждать до 39-й минуты. Антон Глинкин реализовал численный перевес и вывел гостей вперёд. Подопечные Александра Гулявцева отыгрались в третьем игровом отрезке стараниями Данила Файзуллина. Основное время закончилось вничью, а победу гостям в овертайме принёс точный бросок Алексея Кручинина.



Ранее «Трактор» провёл матчи с «Витязем» (2:4) и СКА (3:4 ОТ), а «Амур» встречался с «Сибирью» (1:2) и «Барысом» (2:3). «Амур» и «Трактор» снова сыграют друг с другом в Хабаровске завтра, 8 сентября.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.