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«Трактор» одолел «Амур» в овертайме и одержал первую победу в сезоне

«Трактор» одолел «Амур» в овертайме и одержал первую победу в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» встречался с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинский клуб одержал выездную победу со счётом 2:1 ОТ.

Первой заброшенной шайбы зрителям, пришедшим на стадион «Платинум-Арена», пришлось ждать до 39-й минуты. Антон Глинкин реализовал численный перевес и вывел гостей вперёд. Подопечные Александра Гулявцева отыгрались в третьем игровом отрезке стараниями Данила Файзуллина. Основное время закончилось вничью, а победу гостям в овертайме принёс точный бросок Алексея Кручинина.

Ранее «Трактор» провёл матчи с «Витязем» (2:4) и СКА (3:4 ОТ), а «Амур» встречался с «Сибирью» (1:2) и «Барысом» (2:3). «Амур» и «Трактор» снова сыграют друг с другом в Хабаровске завтра, 8 сентября.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Глинкин (Калинин, Карпухин) – 38:01' (5x4)   1:1 Файзуллин (Зогорна, Зогорна) – 46:01' (5x5)   1:2 Кручинин (Попов, Карпухин) – 61:34' (3x3)
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