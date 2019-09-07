Овечкин: Кузнецов совершил ошибку, но «Вашингтон» должен быть на его стороне

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о кокаиновом скандале, в котором оказался замешан нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов.



Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского хоккеиста на четыре года, при этом дисквалификация не распространяется на НХЛ.



«Конечно, Евгений совершил ошибку и осознал это. Думаю, что он извинился, а мы должны оставаться на его стороне и делать всё, чтобы вернуть его в строй. Кузнецов будет лучше, потому что после ошибок хочется мгновенной реабилитации. Мне кажется, он находится в отличной форме. В этом году у Жени всё будет хорошо», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Кузнецов — двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпион мира среди молодёжных команд (2011).

«Вашингтон» выступил с заявлением по дисквалификации Кузнецова